Det er bekymrende, at koalitionsaftalen ikke nævner Narsarsuaq

Søndag, 13. maj 2018 - 13:24

– Der er ikke noget nyt i den koalitionsaftale. Det er taget ud af Siumuts politik, hvor de gerne vil bygge en lufthavn i Qaqortoq så hurtigt så muligt, og at Kangerlussuaqs og Narsarsuaqs fremtid skal afgøres sammen med kommunerne, (ligesom man bør være åben overfor, at lufthavnene måske kan overtages af private næringsdrivende), og her sætter jeg spørgsmålstegn ved den kommende formand for Naalakkersuisut, som lover ikke at ville lukke ned for Kangerlussuaq uden at nævne Narsarsuaq, siger Naja Lund (IA).

Der blev holdt et seminar i februar om Narsarsuaqs fremtid kort før udskrivelsen af valg til Inatsisartut med deltagelse fra både daværende naalakkersuisoq for infrastruktur Erik Jensen og daværende naalakkersuisoq for finanser Aqqaluaq B. Egede, borgmester Kiista P. Isaksen, kommunalbestyrelsesmedlemmer samt bygdebestyrelsesmedlemmer, Mittarfeqarfiit, Air Greenland og lokale erhvervsdrivende og embedsmænd fra kommunen og selvstyret.

Her blev det besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe og en styregruppe, som skal indsamle data og alle relevante faktuelle oplysninger om den nuværende samt den fremtidige drift og struktur for den sydgrønlandske infrastruktur på luftfartsområdet, her især Narsarsuaq’s fremtidige rolle.

Indtil videre har kommunen kun udleveret forskellige oplæg fra Air Greenland, Mittarfeqarfiit og kommunen, men ikke selve referatet fra diskussionerne under seminaret, hvor det eventuelt fremgår, hvilke synspunkter kommunalpolitikerne eller naalakkersuisut havde om Narsarsuaqs fremtid eller brugen af Narsarsuaqs lufthavn.

