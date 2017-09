Begravet skolepige er symbol på håb i katastroferamte Mexico

I jordskælvsramte Mexico er en ung skolepige ved navn Frida Sofía blevet symbol på håbet om at få flere overlevende ud af de sammenstyrtede bygninger i hovedstaden Mexico City.

Frida Sofiá er ifølge mediet El Sol de Mexico mellem 12 og 13 år gammel. Hun ligger begravet under ruinerne af skolen Enrique Rébsamen, der kollapsede under tirsdagens skælv.

Her er mindst 21 børn og fire voksne døde.

Men onsdag voksede håbet. Her kunne redningsfolk fortælle, at der var tegn på, at en pige - Frida Sofía - var i live og talte til dem gennem et hul i murbrokkerne.

Og billederne af den unge piges fingre, der bevæger sig, har grebet den katastroferamte nation. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Alfredo Vega, der er læge, siger ifølge AP, at pigen "er i live og fortæller os, at der er yderligere fem børn i live" sammen med hende.

Mexicos undervisningsminister, Aurelio Nuño, bekræfter, at Frida Sofía er i live. Men det er uklart, hvorvidt der er andre levende sammen med hende, oplyser han.

Samtidig er der ingen af pigens pårørende, der har kontaktet myndighederne, tilføjer Nuño.

- Vi har været ude på gaden for at spørge - også blandt lærerne - men uden held, siger han til mediet El Milenio.

Han opfordrer derfor folk, der kender Frida Sofía eller i det hele taget savner en pige fra skolen, om at kontakte myndighederne.

- Der kan være forvirring omkring navnet, siger Nuño ifølge El Universo til tv-stationen Noticieros Televisa.

I alt er mindst 230 omkommet og flere end 2000 kvæstet i jordskælvet, der havde en beregnet størrelse på 7,1.