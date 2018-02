Begejstring i Norge over den ‘Polare Silkevej’

Kina har nu officielt meldt ud, at landet arbejder på en ‘Polar Silkeveje’, der skal lette samhandlen og give adgang bedre til råstoffer.

Mens initiativet fra amerikansk side bliver betragtet med skepsis, og Grønland og Danmark indenfor Rigsfælleskabet skal blive enige om, hvad man egentlig skal mene, så bliver planerne mødt med en helt anden optimisme i andre arktiske stater, som Norge og Finland.

- Supergode nyheder

I Nord-Norge drømmer man ligefrem om at gøre Kirkenes til ‘det nye Rotterdam’, det vil sige til et betydningsfuldt knudepunkt for verdenshandlen. Det skriver e24.no.

- Kinas nye Arktis-strategi er supergode nyheder, jubler Kenneth Stålsett, der er daglig leder i Sør-Varanger Utvikling.

Begejstringen skyldes, at den ‘Polare Silkevej’ blandt andet omfatter en sejlrute nord om Rusland og herefter en jernbane ned igennem Finnland og videre ned, som skal skabe forbindelse til det centrale Europa. Og her ser Kirkenes sig altså som knudepunktet, hvor skibstrafik og jernbane mødes. Udviklingsselskabet for regionen har netop udgivet en rapport, der understreger de store muligheder, som de kinesiske planer byder på. Med Kinas arktiske strategi er der nu kommet noget håndfast på bordet.

- Det betyder, at den kinesiske stat nu står bag den vision, som vi har hørt om, samt at der er hold i vores rapport, siger Kenneth Stålsett til e24.no.

- En jernbane kan utvivlsomt gøre Kirkenes til et slags Rotterdam i Arktis.

Visioner i Finland

For at de nord-norske drømme kan blive en realitet, kræver det i sagens natur, at Finland er med på projektet med jernbanelinjen. Men her har nordmændene intet at frygte. Her har man for længst taget de kinesiske planer til sig, hvilket blandt andet fremgår af en rapport kaldet ‘Arctic Corridor’.

Jernbanen vil efter de nuværende skøn koste 3 milliarder Euro (22 milliarder kroner). Skal den blive til virklighed, vil det kræve kinesiske investeringer.

LÆS MERE OM DEN POLARE SILKEVEJ:

Uundgåeligt at Kina udvikler sig til stormagt i Arktis

Uro om Polar Silkevej

Grønland skal arbejde hårdt for at udnytte de kinesiske muligheder

Kina opfordrer til fredeligt Arktis

Blogger: Det interessante er det, Kina ikke fortæller