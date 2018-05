Beboer i Igimaq: Det var en skræmmende oplevelse

Kathrine Kruse Søndag, 13. maj 2018 - 14:03

Et kraftigt blæsevejr i Nuuk, især i Qinngorput området, rev lørdag aften yderbeklædning af bebyggelsen Igimaq 8, der administreres af Agerskov Consulting for Illuut A/S.

Da den kraftige vind begyndte at blæse yderbeklædningen af Igimaq 8, sad Frida Mathiesen alene med sin to-årige søn i sin stue, mens hendes ældste søn på seks år sov i soveværelset, hvor netop yderbeklædningen, som vinden begyndte at blæse af, lå.

- Det var en skræmmende oplevelse, især da vinden tog til igen, fortæller Frida Mathiesen til Sermitsiaq.AG.

Mangler information fra udlejerne

Frida Mathiesen fortæller til Sermitsiaq.AG, at hendes ældste søn vågnede af larmen, da yderbeklædningen begyndte af falde af.

- Gudskelov ankom beredskabet hurtig til området og begyndte at fjerne beklædningspladerne, som hang løst fra gavlen, siger hun.

Frida Mathiesen fortæller, at hun har sovet dårligt i nat, og at beboerne i Igimaq 8 endnu ikke er blevet kontaktet af Agerskov Consulting om lørdagens hændelse.

- Vi er ikke blevet kontaktet af Agerskov Consulting. Det mangler jeg. For ved ikke hvad der skal ske nu, siger hun.