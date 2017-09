Bayern München er tilbage som FC Hollywood før PSG-møde

Op gennem 1990'erne var det mere reglen end undtagelsen i Bayern München, at stjerner som Jürgen Klinsmann og Lothar Matthäus sørgede for intern ballade i klubben.

Temperamentet hos den iltre, italienske træner Giovanni Trapattoni, der i to omgange stod i spidsen for holdet i 90'erne, bidrog også.

Siden årtusindskiftet har Bayern München dog virket som en klub, der havde fået styr på de indre linjer, og små brokkerier blev løst hurtigt uden for pressens linser og spidsede penne.

Indtil for en måned siden.

Thomas Müller, Franck Ribery, Arjen Robben og Robert Lewandowski har alle inden for kort tid luftet frustration og utilfredshed i pressen, og FC Hollywood-navnet, som Bayern fik af pressen for et kvart århundrede siden, er atter blusset op.

Brokken har været ledsaget af, efter Bayern-standarder, dårlige resultater, og nu snakkes der allerede om fyring af træner Carlo Ancelotti i tysk presse.

Det er med andre ord et fly med Bayern-spillere og -personale, som har været gennem en del turbulens, der er ankommet i Paris, hvor to af kandidaterne til sæsonens Champions League-titel tørner sammen.

Paris Saint-Germain tager imod Bayern München i gruppe B onsdag.

Og netop PSG's rekordhandler med Neymar og Kylian Mbappé har faktisk været kilde til en del af uroen i Bayern.

Efter et skuffende 0-2-nederlag til Hoffenheim for et par uger siden luftede Bayern-topscorer Robert Lewandowski sin frustration over, at Bayern ikke var villig til at betale store beløb, så man kunne tiltrække verdens bedste spillere.

- Til dato har Bayern aldrig betalt mere end 40 millioner euro (cirka 300 millioner kroner) for en spiller.

- I international fodbold har det jo længe mere været prisen for en gennemsnitlig spiller end en topspiller, lød det fra polakken.

Klubpræsident Karl-Heinz Rummenigge gjorde det klart, at Lewandowski skulle stikke piben ind. Ellers ville han få ballade.

Sammen med Thomas Müllers brok over ikke at være værdsat, Arjen Robbens kritik af holdets spil og Franck Riberys trøjekast efter en udskiftning er FC Hollywood genoplivet i tysk presse.

For de fleste klubber vil en sæsonstart med fem sejre, en uafgjort og et nederlag være godkendt. Men ikke i Bayern München.

Pressen har tændt lighteren under Ancelottis sæde, mens italieneren med sædvanlig stoisk ro tygger videre på sit tyggegummi og forsøger at holde fokus på næste opgave.

Opgaven hedder en svær kamp i Paris onsdag aften klokken 20.45, hvor Bayern skal bevise, at klubben kan præstere under presset.

