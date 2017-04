Bayern München har ryggen mod muren

Bayern München blev nævnt som en af de store forhåndsfavoritter i fodboldens Champions League. Men tirsdag kan holdet ryge ud af turneringen efter returopgørene i kvartfinalerne.

I Spanien venter den forsvarende mester, Real Madrid, med en 2-1-sejr fra det første opgør i ryggen, og statistikken taler imod et tysk comeback.

Den gode nyhed for Bayern er dog, at topscorer Robert Lewandowski ser ud til at blive klar, efter han sad ude med en forslået skulder, da Real var på besøg i sidste uge.

- Jeg har det fint. Alt er ok, sagde Lewandowski til klubbens tv-station, efter at han søndag havde sluttet sig til holdkammeraterne og trænet med i en time.

Den polske målmaskines comeback er det halmstrå, som Bayern rent statistisk kan klamre sig til.

Robert Lewandowski har scoret syv mål i Champions League og 26 i Bundesligaen i denne sæson.

Men Real Madrid har blot tabt to af de seneste 12 hjemmekampe mod tyskerne, og Bayern er i overhængende fare for at ryge ud til et spansk hold for fjerde år i træk.

Real Madrid er ifølge AFP aldrig røget ud af knockoutfasen i Champions League efter at have vundet det første opgør på udebane.

- Vi går på banen for at prøve at vende strømmen. Det bliver ikke let, og vi er undertippede. Men vi har en chance for at vinde i Madrid, siger Bayern Münchens anfører, Philipp Lahm, til klubbens hjemmeside.

I Lewandowskis fravær i den første kvartfinale spillede Thomas Müller helt fremme. Det gjorde han også, da det tyske storhold trods en mand i overtal i 30 minutter slet ikke formåede at score på udebane mod Bayer Leverkusen i weekenden.

Müller er irriteret over de brændte chancer mod Leverkusen, men han mener, at det gør tændingen endnu større mod Real Madrid.

- Vi ved, at vi er i stand til at score to mål, selv om vi ikke scorede i Leverkusen. Men det er godt for vores selvtillid, at vi skabte chancerne, siger Thomas Müller.

Tyskerne skal dog også lukke af bagude, så Real Madrid-superstjernerne ikke igen kan score og komme til så mange åbne chancer.

For Bayern München er midterforsvarere Jérôme Boateng og Mats Hummels imidlertid tvivlsomme, og Javi Martínez er ude med karantæne efter sin udvisning i den første kvartfinale.

Hos Real Madrid fik flere nøglespillere en weekend uden kamp i Primera Division. I 3-2-sejren over Sporting Gijón sad også Gareth Bale ude. Han har fået problemer med en muskelskade.

I tirsdagens anden kvartfinale tager Kasper Schmeichel og Leicester imod Atlético Madrid.

Den engelske klub slap fra Spanien med et 0-1-nederlag i det første opgør.

/ritzau/