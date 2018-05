Barske tider for Nuuk Købmandshandel

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 23. maj 2018 - 16:52

2016/17-regnskabet resulterede i et underskud på lidt over to millioner kroner og egenkapitalen er siden 2012/13 og frem til i dag barberet ned fra 13,6 millioner til knap 6,3 millioner kroner.

Nuuk Købmandshandel driver en lang række aktiviteter inden for dagligvarebranchen, slagteri, køkken, restauration, brændstofsalg og beslægtede virksomheder.

Mindre tilfredsstillende

Ledelsen oplyser i regnskabet, at man ”anser årets resultat for mindre tilfredsstillende”.

Om forventningerne til fremtiden oplyses det i regnskabet, der blev godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. marts:

- Nuuk er en by, hvor der lige nu sker nye tiltag og forandringer hver dag, og konkurrencen om kunderne er stor. Der er derfor fortsat behov for at udvikle virksomheden og holde virksomheden i bevægelse, således der sker løbende tilpasning til det til enhver tid værende marked og behov, skriver ledelsen i årsregnskabet.

Gæld på over 30 millioner kroner

Virksomhedens samlede gældsforpligtelser løber op i knap 30,8 millioner kroner, fremgår det. Til sikkerhed for engagement med selskabets bank (Grønlandsbanken, red.) – en kassekredit og betalingsgarantier – er der udstedt et ejerpantebrev på 5 millioner kroner med pant i ejendomme og fire ejerpantebreve på i alt 7,5 millioner kroner med pant i driftsmidler, biler og bygninger. Desuden har tredjemand stillet sikkerhed, fremgår det af regnskabet.

I forhold til året før har man i gennemsnit beskæftiget fire personer mere og når op på 79 medarbejdere.

Ejerne

Erik Brogaard, der er direktør og bestyrelsesmedlem i selskabet, har en betydende ejerandel sammen med Bent P. K. Bertelsen Holding fra Give, som også sidder i bestyrelsen. Det tredje bestyrelsesmedlem er Martin Hansen.