Barrow blev til Utqiaġvik i 2016

Walter Turnowsky Torsdag, 19. juli 2018 - 06:19

Der ligger en vis symbolværdi i at ICC holder sin generalforsamling i netop Utqiaġvik. Ved sidste General Assembly for fire år siden hed den nemlig stadig Barrow.

Ligesom Nuuk og Iqaluit i Nunavut bærer også Utqiaġvik imidlertid nu sit inuit-navn. Men hvor Frobisher Bay blev til Iqaluit i 1987 og Godthåb endegyldigt blev til Nuuk i 1996, så skete det altså først i 2016 for Utqiaġviks vedkommende.

Flere af talerne ved ICCs generalforsamling nævnte da også navneskiftet som et vigtigt skridt til at tage ejerskab for sin kulturelle arv.

- I Utqiaġvik er jeg selv stolt over, at denne indsats (for at ændre navnet, red.) blev anført af vores unge mennesker, sagde Jim Stotts, præsident for ICC Alaska.

4. oktober stemte befolkningen i det daværende Barrow om ændringen af navnet. Resultatet blev meget snævert med 381 for ændringen og 375 imod.

Stedet har været hjem for inupiat i over 1.500 år. I starten kaldte også englænderne stedet for Otkiawik ud fra en fortolkning af det oprindelige navn. Men i starten af 1900-tallet satte Barrow sig fast