Mange barrierer for handel med Canada og USA

Naalakkersuisoq for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug, Suka K. Frederiksen gav for nylig udtryk for, at hun gerne så et tættere erhvervssamarbejde med Canada og USA i fremtiden. Det skriver avisen Sermitsiaq.

Ved en konference i Ottawa nævnte Suka K. Frederiksen både Royal Arctic Lines kommende samarbejde med Eimskip og lufthavnsudvidelserne som eksempler på, hvor man fra grønlandsk side vil være åben for partnerskaber i Nord – især fra naboerne, med hvem man deler kontinent og kultur med.

Langt sejt træk

Men det er bestemt ikke første gang, at der har været skåltaler for mere samarbejde på tværs af Davis Strædet. Faktisk har der været søsat adskillige initiativer, der dog alle er lukket og slukket efter en kort periode. Enten fordi det ikke kommercielt kunne løbe rundt, eller fordi den politiske opbakning ikke var god nok. Det siger direktør i Grønlands Erhverv, Brian Buus Pedersen.

– Vi støtter selvfølgelig en politisk interesse for at forbedre rammebetingelserne for samhandel med vores naboer i Canada og USA. Men overvejer man konkrete initiativer, så appellerer vi til, at man først tager en dialog med erhvervslivet. Det er et langt sejt træk at åbne for nye handelsrelationer, og der skal være tyngde bag en sådan beslutning. Vi har tidligere set, hvordan flyforbindelsen mellem Nuuk og Iqaluit sygnede hen, fordi der ikke var politisk vilje til at understøtte den. I en sådan sammenhæng bør man overveje, om der skal gives et tilskud fra staten. Vi ved af erfaring, at lukker man handelsrelationer ned, så tager det lang tid at få det op og stå igen. Det så vi med Grønlands Repræsentation i Ottawa, som åbnede i 1998, men som blev lukket af besparelsesmæssige årsager i 2002. Og da First Air og Grønlandsfly (Air Greenland) valgte at stoppe deres samarbejde om at flyve ruten Iqaluit-Nuuk betød det, at kontakten mellem erhvervsdrivende i Canada og Nuuk blev afbrudt. Dermed tabes vigtigt momentum, siger Brian Buus Pedersen, der har svært ved at se det realistiske i perspektivet.

