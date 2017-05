BankNordik tilfreds med kvartalsregnskab

Om BankNordiks kvartalsregnskab oplyses det, at den grønlandske del af bankens forretninger bidrager positivt til driftsresultatet på 43 millioner kroner og et resultat før skat på 57 millioner kroner.

- Vi er godt tilfredse med første kvartal, som har levet op til vores forventninger. Vi havde i 2016 vores hidtil bedste resultat i Grønland, og vi ser fortsat meget positivt på den grønlandske del af bankforretningen. Nu skal vi bygge videre på det eksisterende stærke grundlag og fortsætte vækststrategien, siger Árni Ellefsen, adm. direktør i BankNordik.

Læs også: BankNordics kvartalsregnskab (engelsk)

Årets første kvartal er desuden præget af, at renteindtægterne har været under konstant pres, mens gebyr- og provisionsindtægterne er steget moderat. Nedskrivningerne på udlån har været på et meget lavt niveau, hvilket banken er tilfreds med, hedder det i pressemeddelelsen fra banken i forbindelse med fremlæggelsen af kvartalsregnskabet.

Efter tre år i spidsen for den grønlandske BankNordik returnerer Jón Brekku til Færøerne den 1. juni. Ny topchef bliver Thomas Tyt Mogensen, der får titel af erhvervsdirektør. Han er i dag konsulent i Grønlands Erhverv. Jobskiftet er tidligere blevet varslet af banken.

Læs også: Thomas Tyt Mogensen ny erhvervsdirektør i Bank Nordik