BankNordik tilfreds med første kvartal

Kathrine Kruse Torsdag, 03. maj 2018 - 16:11

2018 har hidtil været et godt år for BankNordik-koncernen. Driftsresultatet for årets første kvartal blev 77 mio. kroner, hvilket er 66 procent højere end samme periode sidste år.

Koncernens aktiviteter viser gode takter på alle markeder, og forventningerne til årsresultatet er nu bedre, end bankens ledelse forventede ved årets begyndelse.

- Vi er godt tilfredse med resultatet for første kvartal, som viser fremgang på alle markeder. Resultatet er desuden præget af salget af vores hovedsæde på Færøerne samt tilbageførte nedskrivninger. På trods af det vedvarende pres på rentemarginalen er vi glade for at kunne konstatere en tilfredsstillende udlånsvækst samt lønsom drift, siger Árni Ellefsen, administrerende direktør i BankNordik.

Ny stilling til private kunder

BankNordik har i 1. kvartal desuden iværksat initiativer, der skal styrke bankens tilstedeværelse på det grønlandske marked.

- Med den nyoprettede stilling som privatkundedirektør ønsker vi at styrke og videreudvikle vores ydelser til kunderne. Den nye privatkundedirektør, René Sørensen, har mange års erfaring fra den finansielle verden samt et indgående kendskab til det grønlandske marked, hvilket kommer til at gavne vores kunder, siger Árni Ellefsen.

Ny hjemmeside er på vej

Som den første ud af 120 nordiske pengeinstitutter i SDC-samarbejdet går BankNordik i front med en nyskabende digital løsning til sine kunder. En ny hjemmeside er på vej, og dette er blot det første skridt i en større digital plan, som skal sikre kunderne en tidssvarende platform til håndtering af alle bankforretninger. Som et led i denne plan er BankNordik også med til at udvikle en opdateret udgave af Netbank, som forventeligt lanceres senere i år.