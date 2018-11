BankNordik har medvind i Grønland

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. november 2018 - 08:57

I forbindelse med fremlæggelsen af regnskabet for 3. kvartal oplyser den færøske bankdirektør Árni Ellefsen, at ”der er er gode takter at spore i vores grønlandske forretning”.

En fremgang i antallet af privatkunder og en pæn udlånsvækst til grønlandsk erhvervsliv er resultatet af, at BankNordik har prioriteret det grønlandske marked som en del af koncernens vækststrategi, fremgår det af en pressemeddelelse, som banken har udsendt. Banken sætter ikke tal på, hvor mange nye kunder man har fået i 2018.

Opjustering

Kvartalsregnskabet viser, at der er fremgang på ”alle markeder”. Resultatet før skat er på 286 millioner kroner, og det flugter med, at banken for nylig opjusterede sine forventninger til resultatet for helåret – fra 190-240 millioner kroner til en forventning om 240-280 millionerkroner.

Bankdirektøren oplyser, at man har kontaktet mere end 7.000 kunder med henblik på at blive klogere på, hvad de efterspørger, så banken kan forbedre kundeoplevelsen fremadrettet.

- Selvom den lave rentemarginal fortsat er en udfordring, ser vi, at renteindtægterne fra udlånsstigningen overstiger rentemarginalens negative indvirkning på vores indtjening, hvilket vi naturligvis er tilfredse med, siger Árni Ellefsen ifølge pressemeddelelsen.

Nøgletal – 3. kvartal: