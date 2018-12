BankNordik giver 50.000 kroner til studiehjælp

Asger Søndergaard Nielsen Tirsdag, 11. december 2018 - 16:09

Elias Rotvig Rowedder og Aviannguaq Kreutzmann fik sig en glædelig overraskelse tilbage i november, da de fik at vide, at de var blevet valgt til at modtage BankNordik-legatet. De fik hver 25.000 kroner, som skal være med til at gøre livet som studerende lettere. Det skriver BankNordik i en pressemeddelelse.

Anviannguaq Kreutzmann studerer i København, men er i øjeblikket i praktik på Dronning Ingrids Hospital. Elias Rotvig Rowedder studerer på University of Manchester i England, og han vil blandt andet burge pengene på de udgifter, der er i forbindelse med at studere i udlandet.

De to modtagere vil begge bringe den viden de får i udlandet med tilbage til Grønland, når de engang har færdiggjort deres studier.

Til gavn for samfundet

Netop det er en af årsagerne til, at BankNordik uddeler legatet. Det forklarer René Sørensen, der er privatkundedirektør hos BankNordik i Nuuk.

- Det er vigtigt for vores samfund, at de unge mennesker tager en uddannelse, og det er vi glade for at støtte op omkring. Der er behov for at øge det generelle kvalitets og uddannelsesniveau i arbejdsstyrken for de kommende generationer. Kan vi med uddeling af legatet bidrage til, at flere kommer gennem deres uddannelsesforløb, har vi opnået det, vi ønsker, udtaler René Sørensen.

Hvis man er studerende og har brug for økonomisk støtte til at lette vejen gennem studierne, kan man søge legatet igen til næste år. Der er ansøgningsfrist den 12. marts.