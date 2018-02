BankNordik-finte får overskuddet til at vokse

Det er, hvad banken satte fokus på i en pressemeddelelse, når det gælder den grønlandske del af forretningen. Banken undlader imidlertid at forklare, at overskuddet fremkommer, fordi man har tilbageført nedskrivninger.

Uændret basisdrift

Basisdriften er med andre ord uændret. Det fremgår også af regnskabet, at overskuddet i 4. kvartal var halvt så stort som for samme periode året før. På trods af disse kendsgerninger udtaler BankNordiks topchef:

- Vi ser store vækstmuligheder på det grønlandske marked og har en klar plan om at fortsætte den positive udvikling og øge vores forretning i Grønland, siger den administrerende direktør i BankNordik Árni Ellefsen i en pressemeddelelse.

Tilfredsstillende resultat

Banken oplyser, at den finder resultatet for den grønlandske del af forretningen tilfredsstillende.

På udlånssiden har banken oplevet en betydelig tilbagegang i forhold til året før. I 2017 lånte man 569 millioner kroner ud, hvilket er 275 millioner kroner mindre end året før. Det står i skærende kontrast til konkurrenten Grønlandsbanken, som øgede sine udlån i samme periode med 8,5 procent.

Samlet overskud på 233 millioner

Den færøske bank opnåede for hele bankforretningen et driftsresultat på 233 millioner kroner, hvilket er en fremgang på 42 millioner kroner i forhold til 2016.

- Bankens årsregnskab er præget af høj aktivitet på alle markeder. Det vedvarende pres på rentemarginalen gennem hele 2017 blev opvejet af udlånsvækst, øget kundeaktivitet og en pæn stigning i præmieindtægter. BankNordiks ledelse er særligt tilfreds med tilgangen af nye kunder, at nedskrivninger er tilbageført for 60 mio.kr., samt at koncernens kapitalgrundlag er styrket væsentligt, står der i pressemeddelelsen om den samlede bankforretning.

Udvikle samfundet

- I tillæg til igangsættelsen af en række forretningsmæssige initiativer ønsker vi også at bidrage til udviklingen af det grønlandske samfund gennem den årlige uddeling af BankNordik-legatet på 25.000 kr., som gives til fire grønlandske studerende på videregående uddannelser. Vi er meget glade for den store interesse og opmærksomhed, som legatet hidtil har fået blandt grønlandske studerende, siger Árni Ellefsen.