BankNordik har fået flere påbud fra tilsyn

Banken har aktiviteter på tre markeder, Færøerne, Grønland og Danmark samt et livs- og skadesforsikringsselskab, hvilket gør den helt særegen.

Forretningsmodel

- Bankens beskrivelse af forretningsmodellen tog ikke højde for disse andre væsentlige aktiviteter, og banken fik påbud om at tilpasse forretningsmodellen samt at sikre, at bankens bestyrelse regelmæssigt får rapportering om aktiviteterne i datterselskaberne til belysning af de samlede koncernrisici, oplyser Banktilsynet.

Tilsynet foretog en inspektion i banken tilbage i august/september og først nu offentliggjort sine påbud.

- Bankens kunder har generelt fornuftig bonitet, hvilket særligt tilskrives de seneste års økonomiske vækst på Færøerne og i Grønland. Finanstilsynet fandt ikke nye nedskrivninger, men banken fik påbud om at nedskrive mindst 16,7 mio. kr. på sine ejendomme, hedder det videre.

Afgræns markedsområder

- Banken fik ligeledes påbud om at afgrænse sine markedsområder i Danmark og i Grønland samt fastlægge en maksimal grænse for andelen af udlån uden for de primære markedsområder, oplyser tilsynet.

Finanstilsynet konstaterede, at bankens kreditstyring på enkelte punkter afveg fra kreditpolitikken, ligesom rapporteringen til bestyrelsen herom skal udbygges.

- Banken fik påbud om at forbedre disse forhold samt påbud om at foretage korrekt konsolidering af udlån, oplyser Banktilsynet, der oplyser, at inspektionen var ordinær.