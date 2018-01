Bankkunder vil have Mobilepay

Swipp overlevede ikke kampen om det mobile betalingsmarked, og Mobilepay kunne trække sig ud af kampen som vinder og den foretrukne løsning, da man i februar 2017 lukkede for Swipp. Siden har Grønlandsbanken og BankNordik ventet og atter ventet på, at Mobilepay ville opgradere betalingssystemet, så det kunne håndtere de grønlandske kunder.

Mobilepay foretrækkes

Men der er ikke udsigt til at Mobilepay har en løsning på vej, der kan håndtere sekscifrede grønlandske telefonnumre lige med det første.

- Vi oplever, at vores kunder efterspørger Mobilepay. Vi får ofte henvendelser på de sociale medier, som Facebook og via Messenger-beskeder, men også ved direkte henvendelser til banken. Derfor er vi naturligvis ekstra opmærksomme på udviklingen af en løsning til de grønlandske bankkunder, oplyser Ellen Arnskjold, der er chef for Grønlandsbankens forretningsudvikling.

- Vi er i en løbende og positiv dialog med Mobilepay, som forsikrer, at Grønland ikke er lagt i graven fra deres side, siger Ellen Arnskjold.

Chefen for forretningsudvikling har siden Swipp lukkede været åben for andre muligheder.

- Vi er meget optaget af de digitale løsninger, og kan derfor også tilbyde vores kunder alternativer som My Wallet og Mobilbank, påpeger Ellen Arnskjold,

Ingen dato

Danske Bank besluttede at udskille Mobilepay i et selvstændigt selskab, og det er en af årsagerne til, at selskabet ikke har justeret betalingssystemet til det grønlandske marked.

Borgerne her i landet må væbne sig med tålmodighed. Grønlandsbanken har endnu ikke fået en dato fra Mobilepay om, hvornår man kan regne med at få en løsning klar.

Meget populær

Det hedengangne Swipp var utrolig populært og blev inden lukningen benyttet af hver fjerde kunde i Grønlandsbanken, der var over 18 år.