Bankkunder bestemte, hvem der skal modtage juledonation

1100 deltog i afstemningen på Facebook og valget af Neriuffiit Kattuffiat glæder naturligvis Aviâja Lynge, som på vegne af Neriuffiit Kattuffiat modtog pengene.

- Vi er glade for at modtage juledonationen på 25.000 kr. fra Grønlandsbanken. Pengene falder på et tørt sted, og skal bruges i det fortsatte arbejde. Neriuffiit Kattuffiat yder bl.a. legater til kræftramte, og i det arbejde lægger Neriuffiit Kattuffiat stor vægt på støtte i form af informationsmaterialer på grønlandsk, løbende afholdelse af kurser for samtale- og rådgivningspersoner, der tilbydes gratis til kræftramte og deres familier, siger Sara J. Brandt, der er formand i foreningen, ifølge en pressemeddelelse.

Vigtigt med bred opbakning

Formanden er desuden tilfreds med, at det er en bredere offentlighed, der har valgt modtageren af juledonationen fra banken.

- At over 1000 personer har deltaget i afstemningen på Grønlandsbankens Facebook-side gør, at donationen fremstår endnu stærkere. En ting er pengene, men at vi også kan se og mærke en bredere folkelig opbakning til vores arbejde i organisationen, er super vigtigt for en NGO som Neriuffiit Kattuffiat, påpeger Sara J. Brandt og tilføjer, at mindst 190 personer rammes af kræft hvert år i Grønland.

Det er sjette år i træk, at Grønlandsbanken donerer penge til et godt formål. Sidste år var det børnerettighedsorganisationen MIO, der modtog bankens juledonation.