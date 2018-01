Banker forkæler sine aktionærer

Det viser en opgørelse, som online-mediet finans.dk har foretaget.

BankNordik topper liste

”Sidste år skilte syv banker sig ud ved at sende det meste af overskuddet tilbage til aktionærerne som enten udbytte eller i form af aktietilbagekøb. BankNordik gik forrest med et udbytte på 139 pct. af overskuddet. Det skyldtes en ekstraordinær udlodning som følge af en strategisk beslutning om at sælge en færøsk forsikringsvirksomhed og de danske aktiviteter på erhvervskundemarkedet, skriver finans.dk.

På listen, som BankNordik altså topper, ligger Grønlandsbanken på en fjerdeplads med en udlodning på 87 procent og blev kun overgået af Danske Bank og Sydbank plus den færøske bank.

Udbytte igen i år

Per Hansen, der er investeringsøkonom i Nordnet, vurderer ifølge finans.dk, at de store banker i år kan sikre aktionærerne et samlet afkast på 8 til 10 procent.

Af en oversigt fremgår det, at BankNordik og Grønlandsbanken igennem de seneste fire år har leveret et udbytte til sine aktionærer.