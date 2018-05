Bankdirektør om lufthavne: Risici er til at overskue

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 28. maj 2018 - 14:51

Inatsisartut er samlet mandag eftermiddag for at førstebehandle lovforslaget om rammebetingelserne for de nye lufthavne i Ilulissat, Nuuk og Qaqortoq.

Den debat er ventet med spænding ikke mindst, fordi det halter med enigheden inden for koalitionspartierne og hos Naalakkersuisut.

Sermitsiaq.AG har spurgt Martin Kviesgaard, direktør i Grønlandsbanken, hvad han forventer om lufthavnsdebatten i dag.

- Det er naturligvis spændende at se, hvordan det lander i Inatsisartut. Nu har vi i mere end 70 år haft lufthavne, der var etableret for, at USA kunne sende soldater og materiel frem og tilbage til Europa. De var ikke skabt for at skabe værdi for Grønland. Nu står vi med en køreplan for atlantlufthavne, som vil kunne være til gavn for Grønlands udvikling, så selvfølgelig er det spændende, hvordan det lander i Inatsisartut.

Kritiske røster

Der har været mange kritiske røster, hvad mener banken om det?

– Ja, der kan sagtens peges på usikkerheder eller elementer, der kunne være bedre. Det kan vi også, men spørgsmålet er, om ikke man med det politiske og økonomiske kompromis forslaget er udtryk for, trods alt får håndteret nødvendigheden af forandring, samtidig med at risici er til at overskue. Timingen virker i hvert fald ok. Men selvfølgelig er der ikke en økonomisk perfekt plan eller en politisk perfekt plan, men umiddelbart virker det som en brugbar plan med perspektiv.

Er der ikke for mange uafklarede forhold?

- Der er helt sikkert mange afledte beslutninger, der skal tages. Eksempelvis hvordan man administrativt vil håndtere gamle og nye lufthavne, men det må kunne løses. Det er de store linier, der er lagt ud med forslaget, og det skal nok ses i det lys.

Prisen?

Kan licitationen ikke blive for dyr?

– Jo, det er en mulighed, og så kan det jo være, der skal kigges på besparelsesmuligheder, siger Martin Kviesgaard.

Debatten kører for fulde kraft i disse timer, mandag eftermiddag. Det er især spørgsmålet om at forcere lovgivningsarbejdet med lufthavnsforslaget, der vækker vrede hos oppositionen. Siumut oplyste nemlig i sit oplæg at anden- og tredjebehandlingen skal gennemføres i den første uge i juli, hvor Inatsisartut skal indkaldes ekstraordinært.