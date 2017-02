Bank : Økonomisk opsving vil fortsætte

Bankens vurdering er, at væksten i bruttonationalproduktet for 2016 vil lande på en stigning på 5 procent og i år vil være 0,5 procent.

Det skyldes ikke mindst, at man har hævet rejekvoterne, at hellefisk-priserne er fordelagtige og flere store statsfinansierede byggerier holder beskæftigelsen i gang. Desuden peger banken på, at privatforbruget og turismen vil bidrage positivt til det økonomiske opsving.

Faremomenterne

I forbindelse med Grønlandsbankens årsregnskab har man fremlagt en større samfundsøkonomisk analyse, der også udpeger faremomenterne i Grønlands økonomi.

- Opsvinget er i sig selv positivt, skriver banken, men skynder sig at tilføje, at det baserer sig på, ”at midlertidige indtægter, fra eksempelvis gunstige priser i fiskeriet og statsligt finansierede anlægsprojekter, fører til udgiftsstigninger hos både selvstyret og kommunerne, der benytter de ekstra indtægter til øget forbrug”.

Problemet er, mener banken, at det kan føre til uhensigtsmæssigt store løn og prisstigninger. Desuden mener banken, at den største bekymring må være, at de offentlige finanser ikke oparbejder stødpuder, der kan imødegå mindre gunstige år.

Bekymrende finanslov

Især finansloven for 2017 er ”særligt bekymrende”, fordi der opereres med underskud over en fireårige periode.

Det huer heller ikke banken, at politikerne har hævet kvoterne på visse arter og områder, som går direkte imod den biologiske rådgivning.

- Det er derfor bekymrende, at der på bare fem år har været seks forskellige Naalakkersuisoq for Fiskeri med forskellige udmeldinger om retningen i fiskeripolitikken, skriver banken og understreger:

Slingrekurs i fiskeripolitikken

- Skiftende politiske målsætninger, uklarhed og pludselige udmeldinger om ændringer i rammevilkårene kan afskrække investorer og gør det vanskeligere at finansiere erhvervet.

Som eksempel nævner banken i analysen, at hellefiskekvoten i Vestgrønland oversteg den biologiske rådgivning med 25 procent i 2016 og for torskefiskeriet i samme område var kvoten ikke mindre end 3,3 gange større end hvad eksperterne havde anbefalet.

Banken noterer sig, at der er grundlag for optimisme på råstof-området, hvor der i de senere år har været et meget lavt efterforskningsniveau.

Tommelfingerregel

- En tommelfingerregel er, at investeringer følger efter priserne med et års forsinkelse. Da eksempelvis guld- og jernpriserne begge er vendt i løbet af 2016, tyder det på en øget efterforskningsaktivitet i 2017, spår banken.