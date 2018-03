Bank: Indfør nyt kvotesystem i jollefiskeriet

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 01. marts 2018 - 16:51

- Dette vil være til gavn for alle – også for fiskerne, fastslår banken i sin seneste samfundsøkonomiske analyse, der blev offentliggjort i forbindelse med bankens årsregnskab forleden.

Større frihed

Med IOK vil fiskerne få en større frihed til at planlæge, hvornår og hvor meget de vil fiske, begrunder banken.

- Fiskere, der bliver syge eller har materielskade og derfor ikke kan deltage i fiskeriet i perioder, vil stadig have mulighed for at få udbytte af deres kvoter ved at frasælge mængder. Med IOK’er vil kvoterne samtidig udgøre en værdi, som kan stilles som sikkerhed for lån, hvilket gør det nemmere for fiskerne at få finansiering, skriver banken, der netop har fingeren på pulsen, når det gælder om at låne penge ud til fiskerne.

Banken skriver videre i sin analyse, hvor den forklarer, hvorfor indførelsen af IOK er oplagt.

Mindsker overkapacitet

- Kvoterne udgør også en værdi, når man går ud af fiskeriet for eksempel på grund af alder. Endelig forhindrer IOK’er den stigende overkapacitet, vi ser i dag. Der frigives dermed arbejdskraft fra erhvervet, som kan skabe indtjening andre steder i økonomien. Det vil være de mest effektive fiskere, der forbliver i fiskeriet, hvilket øger den samlede effektivitet og indkomst og samtidig giver det bedre mulighed for planlægning i fiskeindustrien, fastslår Grønlandsbanken.