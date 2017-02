Ballade om betjentenes løn

Partii Naleraq vil have Naalakkersuisut til at afkræve politimesteren i Grønland en forklaring på, hvorfor tilkaldte betjente får mere i løn end lokale politifolk.

Ifølge Anthon Frederiksen er fødestedskriteriet – som ellers blev afskaffet i 1991 – således stadig en de facto del af hverdagen på landets politistationer.

- Det kan ikke accepteres, og derfor må Naalakkersuisut fremskaffe et fyldestgørende svar fra politimesteren i Grønland, fastslår Anthon Frederiksen i sin henvendelse til Naalakkersusiut.

Politimester Bjørn Tegner Bay bekræfter overfor AG, at der er en lønforskel. Det skyldes, at de danske betjenter modtager et stedtillæg.

