Bakkafrost udbetaler halv milliard kroner til aktionærerne

Året startede med, at Bakkafrost fyrede halvdelen af de 300 ansatte, der arbejder på fabrikken i Runavík. Trods udfordringer med lave laksepriser har Bakkafrost alligevel kunne præstere et overskud på en halv milliard kroner i 2017.

Bakkafrost udbetaler et udbytte af aktierne på 10,50 pr. aktie. Det er rekord højt, og kursen steg den 22. februar til 403,6, som er det højeste nogensinde for Bakkafrost-aktierne.

- Prisen på laks var rekordhøj første halvår i 2017, men faldt meget i anden halvdel. Udfordringerne har været mange, både med lus og ILA. Betydningen af gode veterinære rammer kan ikke overvurderes, siger Regin Jacobsen, direktør for Bakkafrost.

God værdikæde

Virksomhedens lange værdikæde er god for virksomheden, siger Regin Jacobsen.

Bakkafrost opdrætter og slagter selv laksen. Opdrætsafdelingen gav et driftsoverskud på 1.233 millioner i 2017 i forhold til 1.114 millioner i 2016.

De senere år har udfordringen for Bakkafrost været at få et driftsoverskud på færdigproduktet. Driftsoverskuddet i 2016 var 201 millioner, mens i 2017 faldt til 75 millioner.

Det gode resultat er årsagen til, bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen 13. april 2018, at der udbetales 513 millioner i aktieudbytte. Det er rekord.

Fortsætter med investeringer

Trods udfordringer med overskud på færdigprodukterne går det så godt for virksomheden, at den store investeringsplan fastholdes. Det oplyser Regin Jacobsen.

Bakkafrost oplyste i 2016, at de arbejder med investeringer for 2,2 milliarder til 2020. Formålet med investeringsplanerne er at være bevidste om have en bæredygtig vækst og sikre værdikæderne i virksomheden.

- Udsigterne for laksemarkedet det kommende år og det store fokus på, at Bakkafrost har en produktion med effektiv kontrol af prisen, styrker de finansielle muligheder for Bakkafrost. Det store privateje og adgangen til international finansiering giver Bakkafrost den finansielle styrke til at lave investeringerne, siger Regin Jacobsen.