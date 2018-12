Bagger: Skoler mangler 246 læreruddannede

Asger Søndergaard Nielsen Mandag, 10. december 2018 - 13:56

- For skoleåret 2017/2018 var manglen på uddannede undervisere på 246 lærere på landsplan. Det oplyser Naalakkersuisoq for Uddannelse Ane Lone Bagger i et paragraf 37 svar til Sofia Geisler fra IA.

Tallet er regnet ud ved, at man i departementet for uddannelse har lagt antallet af overtidstimer, som lærerne har brugt, sammen med antallet af anvendte timelærere på landets skoler. Resultatet bliver, at man samlet set mangler 246 læreruddannede på landsplan.

10 år frem

I april vurderede daværende Naalakkersuisoq for Uddannelse Doris J. Jakobsen, at man om 10 år vil mangle 300 lærere i Grønland. Det er ikke længere tilfældet, ifølge svaret fra Ane Lone Bagger.

Hun skriver, at niveauet for uddannede lærer vil forblive uændret de næste ti år frem i tiden, altså en mangel på 246. Det er med forbehold i forhold til, at der kan komme reformer, der hæver behovet for timer, hvor stort antallet af nyuddannede lærere bliver, og hvor mange lærere, der kommer fra udlandet.

I svaret fremgår det også, at der i løbet af de næste ti år vil være 260 lærere, der vil gå på pension. Samtidig bliver der hvert år uddannet 36 lærere fra seminariet. Det tal vil forblive mere eller mindre uændret i de kommende ti år.