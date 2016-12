Bådsikkerhed under lup

En stigning i antallet af ulykker til søs – flere med dødelig udgang ­ har fået den maritime havarikom­mission i Danmark til at søsætte en større udredning af sikkerhe­den med passagersejlads for min­dre fartøjer i Grønland.

Det sker ikke kun af hensyn til turister, men også på grund af den lokale bådtrafik med passagerer, fastslår søfartsstyrelsen.

Slap med livet

En del af anledningen til udred­ningen skyldes de 23 krydstogtpas­sagerer, der med nød og næppe slap med livet i behold, da turistbå­den Inuk II sank i løbet af kort tid i august ud for Ilulissat under en sightseeing­tur. Havarikommissio­nen undersøger stadig årsagen til ulykken.

Fisker fundet i god behold

Forældre og pårørende har holdt vejret flere gange, når min­dre fartøjer med passager trodse­de uvejret i Nuuk. Befolkningen i Qeqertarsuaq har udtrykt bekym­ring for passagertrafikken med mindre både, fordi området ofte er ramt af ustadigt vejr med store bølger.

Den slags episoder går ikke i glemmebogen hos Søfartsstyrel­sen, der har en afdeling i Nuuk.

- Undersøgelsen af sikkerheden for sejlads med mindre passager­ både er blevet aktuel, fordi der har været en del ulykker og eftersøg­ninger i Grønland i løbet af 2014 og 2015. Og når man ved, at der vil komme mere passagersejlads med mindre fartøjer i fremtiden, er det nødvendigt at kigge nærmere på sikkerheden, siger undersøgelses­ chef i den maritime havarikom­mission, Øssur Jarleivson Hil­duberg.



Læs mere i AG