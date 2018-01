Badminton-landsholdet til hold-EM

For første gang nogensinde skal det grønlandske badmintonlandshold deltage ved hold-EM.

Mesterskaberne skal afvikles i den russiske by Kazan fra den 11. februar. Det grønlandske hold rejser den 9. februar.

Det grønlandske herrer er kommet i gruppe med England, Ungarn og Slovakiet, mens kvinderne har trukket Bulgarien, Frankrig og Hviderusland.

- Vi tilmeldte os til hold-EM i november, og vi håber på, at vi vil deltage kontinuerligt i fremtiden. Og der arbejdes nu på, at vi også deltager ved hold-VM, Sudurman Cup, til næste år, siger badmintonforbundets formand Michael Kleist til Sermitsiaq.AG.

Stort skridt

Han siger, at forbundet har arbejdet for at deltage ved andre turneringer end Island Games.

- Det er et stort skridt vi har taget, og ved et godt samarbejde med Elite Sport Greenland har det været muligt at få badmintonsspillere til Rusland. Og vi arbejder også på, at enkelte landsholdsspillere kan deltage ved store turneringer, siger Michael Kleist.

I disse dage er der grønlandsk deltagelse ved den islandske internationale badminton-turnering, Iceland International.

Torsdag spiller de første kampe ved kvalifikationsrunden i single, mens alle er kvalificeret i double og mixed double, oplyser Michael Kleist.

Sara Lindskov Jacobsen og Milka Brønlund deltager for kvinder, mens Taatsiannguaq Pedersen, Toke Ketwa-Driefer, Jens-Frederik Nielsen og Sequssuna Fleischer Schmidt deltager for herrerne.