Babydukke kan presse piger til abort

Babydukker har vist sig at være effektive, når det handler om at få unge til at bruge prævention. I dukkeprojektet hos Paarisa har man valgt kun at bruge de livagtige babydukker forebyggende til de unge, især piger, så de bliver bedre til at beskytte sig.

Hellere kondom end baby

Dukken er ganske enkelt så krævende med sin gråd og behov for opmærksomhed, at flere af de unge vælger sikker sex, når de har passet den et par dage.

Men I Danmark har man taget robotdukken i anvendelse med helt andre mål for øje. Her er den blevet udleveret til unge gravide piger med henblik på at få dem til at vælge en abort. Det skriver dr.dk.

- Det er etisk uforsvarligt. Vi ved, at dukkerne fremkalder følelser, og gravide er særligt følsomme. Jeg ser det som en risiko, at man på den måde manipulerer med de unge gravides følelser, siger professor ved Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet, Karen Wistoft, til dr.dk.

Uforsvarligt med dukker til sårbare unge

Hun har forsket i brugen af de babysimulatorer, der blandt andet udleveres som et led i seksualundervisningen i Nuuk, men også resten af landet og gør opmærksom på, at man her i modsætning til i Danmark mener, det er helt uforsvarligt at lade gravide passe robotdukkerne.

- Så længe de unge bruger dukken som en øvelse i det praktiske, så er det jo godt. Men vi risikerer også at gøre unge kvinder kede af deres graviditet på grund af de her dukker. Og det er altså på et forkert grundlag, siger Karen Wistoft ifølge dr.dk.