Bådproducent: Poca tilbage på sporet

Trine Juncher Jørgensen Torsdag, 21. juni 2018 - 12:44

For et år siden stod Poca Glasfiber fabrikken i flammer. Der var formentlig tale om en selvantændt brand i en container, som i løbet af få timer forvandlede kontorer, produktionshaller og de værdifulde forme og modeller til joller til aske. Men direktør Erik Marker og datteren Betina Marker var fortrøstningsfulde. De ville starte det hele op igen. Og for ganske nylig lykkedes det at vende tilbage til den gamle adresse i helt nye produktionslokaler.

Om Poca bådværft Dansk firma grundlagt i 1967 af Poul Erhardt Petersen, der var kendt for at sejle motorbådsrace. Han begyndte at bygge både og fremstille emner i glasfiber til blandt andet campingvogne. Firmaet ekspanderede langsomt over årene, og der kom flere og flere bådtyper og modeller i Pocas sortiment. I 2006 blev firmaet udvidet og flyttede til nye lokaler i Hedensted. I 2011 overdrog Poul Erhardt Petersen roret af Poca til datteren Betina Petersen Marker og svigersønnen



Lærerigt år



– Det har været et meget spændende, lærerigt men naturligvis også hårdt og meget travlt år. Vi har haft udfordringer med at opbygge en midlertidig produktionshal samtidig med, at vi skulle have ryddet op på grunden og opføre nye fabriksbygninger. Men nu glæder vi os til at komme i gang og atter få fuld fokus på det, vi er bedst til; nemlig at bygge både, siger Betina Marker og fastslår, at ambitionen hele tiden har været at få gang i produktionen uden at gå på kompromis med kvaliteten.



Poca Glasfiber, der blev grundlagt i 1967 af Poul Erhardt Petersen, blev i 2011 overdraget til datteren Betina Marker og hendes mand Erik Marker. Virksomheden tæller 20-25 ansatte. Hos ledelsen har der aldrig været tvivl om, at de skulle fortsætte produktionen til trods for branden.

Taknemmelige

– Vi er taknemmelige for, at vore medarbejdere er blevet hos os, og at vore kunder er fortsat med at bestille både, selvom nogle har måtte vente længere på levering end normalt, siger Betina Marker og tilføjer, at branden heller ikke har sat en stopper for udvikling af nye produkter som for eksempel et nyt pilothouse til Poca 600, som flere har efterspurgt.

Læs hele specialtillægget Motoori ganske gratis – klik her

Læs blandt andet:

Grønne biler stormer frem

Turoperatør i vækst

Norge i den grønne førertrøje

Grøn slingrekurs for el- og hybridbiler

Forsøg med ladestandere evaleres

Opkøb i bådbranchen