Både IA og D fortsat i spil

Walter Turnowsky Fredag, 21. september 2018 - 14:44

Både IA og Demokraterne er stadig i spil som mulig koalitionspartner for Siumut.

Efter dagens forhandlinger oplyser Kim Kielsen, at han vil invitere begge parter til nye forhandlinger på mandag.

Kim Kielsen fortæller ligeledes, at der ikke er aftalt møder i løbet af weekenden.

Han ønsker ikke at komme nærmere ind på, hvordan forhandlingerne er gået. Heller ikke IA-formand Sara Olsvig vil fortælle hvorvidt forhandlingerne er gået godt.

Demokraternes formand Niels Thomsen sagde efter dagens møde, at han var tilfreds med forhandlingernes forløb, men ville heller ikke komme nærmere ind på, hvordan han ser mulighederne for en eventuel koalition.

Alle tre partier går nu tilbage til deres bagland for at drøfte de hidtidige resultater af forhandlingerne.

Forhandlingerne startede klokken ni i dag, hvor IA's forhandlingsdelegation mødte op i Siumuts partilokale i Inatsisartut. Denne runde sluttede efter en time, men der blev straks aftalt et nyt møde til klokken 13.

Efter en pause på knap halvanden time på grund af et møde i udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg, var det så Demokraternes tur. Her blev det til grundige forhandlinger, som parterne brugte godt halvanden time på.

Umiddelbart efter mødet ilede Demokraternes formand til lufthavnen, for at nå flyveren hjem til Ilulissat. Han nåede dog at fortælle om sin tilfredshed samt at partiet nu skal drøfte status på forhandlingerne.

Herefter fortsatte møderække næsten uden pause med anden runden mellem Siumut og IA. Også dette møde varede i over en time, hvilket peger i retning af, at parterne havde en del at tale om.

Efterfølgende fortalte Sara Olsvig, at Siumut på forhånd var bekendt med IA's krav, da det jo kun er få måneder siden, at man sidste forhandlede om dannelsen af en koalition.

Kim Kielsen har til næste fredag til at samle et nyt flertal bag sig. Den dag starter efterårssamlingen nemlig, og uden et flertal i ryggen risikerer han tabe en eventuel mistillidsafstemning.