Avis: Danskerne er analfabeter om Rigsfællesskabet

- Enhver, der har besøgt Grønland eller Færøerne, må undres over asymmetrien i relationerne mellem de tre nationer i rigsfællesskabet. Mens grønlænderne og færingerne typisk er velorienterede om aktuelle danske forhold, aner man en metaltræthed i det danske syn på vore nordlige venner, og timingen kunne næppe være mere uheldig, står der i dagens leder i Jyllands-Posten.

- Den 21. juni vil det grønlandske flag vaje over officielle bygninger i Danmark, og den 29. juli gælder det Færøernes fane. Man kunne ønske, at den smukke markering kunne være startskuddet til en revitalisering af et unikt fællesskab, hedder det videre i lederen, der fastslår, at "vi har en utrolig rigdom i vores flora, fauna og folkekultur, når blot man medregner de 99 pct. af vores areal, der ligger længere væk, og det ville være helt oplagt, at enhver dansk skoleelev oplevede Grønland og Færøerne i sin skoletid".

Løsrivelsesdebatten

Lederen, der opridser de globale spørgsmål, hvor arktis er kommet på dagsordenen, beskæftiger sig også med de kulturelle spørgsmål og løsrivelsesdebatten.

- Skulle vore fæller i Nordatlanten vælge at sige farvel til århundreders fælles historie, måtte Danmark naturligvis respektere det, lukke pengekassen i og ønske dem god vind fremover. Men det er entydigt i vor interesse, at det ikke sker.

