Aviaja Lyberth Lennert sætter sig i formandsstol

Efter kun et halvt år i stolen meddelte Leo Larsen, tidligere administrerende direktør i Sund & Bælt, at han af privatmæssige årsager blev nødt til at trække sig fra posten.

Læs også: Lufthavnsformand pludselig fratrådt

Afdelingschef i formandens departement i Naalakkersuisut, Lars Balslev, oplyser til Sermitsiaq.AG, at man er gået i gang med at lede efter en ny bestyrelsesformand.

- Indtil denne er fundet, er det Aviaja Lyberth Lennert, der er konstitueret formand i bestyrelsen, oplyser Lars Balslev.

Det selvstyreejede selskab, Kalaallit Airports, har som mål at få finansieret og bygget en lufthavn i Qaqortoq og forlængel landingsbanerne i såvel Nuuk som Ilulissat.

Bestyrelsen består således i dag af: