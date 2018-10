Aviaaja er tilbage i bestyrelseslokalet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 22. oktober 2018 - 08:37

Den 38-årige arkitekt Aviaaja Karlshøj Knudsen er ikke ukendt med bestyrelsesarbejdet, og hun fortæller til Sermitsiaq.AG, at hun “glæder sig meget til arbejdet i Tele Greenlands bestyrelse”.

- Virksomhedens fokus ligger uden for mit uddannelsesmæssige kompetence-område, men jeg tror alligevel, at jeg kan byde ind med noget, oplyser Aviaaja Karlshøj Knudsen, der er født i Maniitsoq, gift og har to børn og arkitektuddannet fra Arkitektskolen i Aarhus.

Synligt fingeraftryk

Hun var i mere end otte år tilknyttet TNT Nuuk tegnestuen og et af hendes arkitektoniske fingeraftryk er det nye gymnasium i Nuuk med den moderne aula som et centralt midtpunkt.

Efter tegnestuen blev hun ansat som chefspecialkonsulent i Selvstyret inden for anlæg og byggeri, men stoppede, da Selvstyret omstrukturerede og lod fagdepartementerne overtage ansvarsområdet.

I dag er hun projektchef i Kalaallit Airports og en nøglemedarbejder i det ambitiøse lufthavnsprojekt, som har vakt stor politisk debat igennem de seneste par år.

Har siddet i flere bestyrelser

Hun er ikke ukendt med bestyrelsesarbejdet. Har siddet i hovedbestyrelsen for Demokraterne, og som alpin skiløber på højt niveau blev hun også involveret i idrætsforbundets bold- og ungdomsudvalg, ligesom hun har været formand for Avalak, den grønlandske studenterorganisation i Danmark, da hun studerede i Aarhus.

Det politiske arbejde er lagt på hylden, men den uddannede crossfit-instruktør nyder fortsat skiløb og sejlture i fjorden.

Da Tele Greenland havde ordinær generalforsamling blev Selvstyret teknisk set drevet som et forretningsministerium, hvorfor man ikke havde mulighed for at få den ledige bestyrelsespost besat dengang. Det er forklaringen på, at der torsdag blev holdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor Aviaaja stod på dagsordenen.

Bestyrelsesformanden for Tele Greenland er Stine Bosse.