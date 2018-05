Avannaata Kommunia: Kommunalbestyrelsen har et-års dag

I går, mandag, er det gået et år siden efter at den nye kommunalbestyrelse i Avannaata Kommunia blev konstitueret som overgangsudvalg i forbindelse med delingen af Qaasuitsup Kommunia i to kommuner.

Avannaata Kommunia blev herefter etableret den 1. januar i år, og ifølge borgmesteren i Avannaata Kommunia, Siumuts Palle Jeremiassen, er mange projekter blevet opstartet og gennemført sidenhen.

- Der er stadig mange udfordringer, men jeg er overbevist om, at vores mange tiltag samt borgerinddragelser vil være til gavn for vores kommune og disse tiltag vil løbende blive mere synlige og tydelige, Palle Jeremiassen, og han fortsætter:

Palle Jeremiassen takker kommunalbestyrelsen, bygdebestyrelserne og medarbejderne for at have samarbejdet og løftet i flok i forbindelse med kommunalbestyrelsens 1 års dag.

- Vi har gode forhåbninger til by- og bygdebestyrelsernes arbejde. Vi vil fortsat arbejde for at styrke deres arbejde ved at involvere befolkningen med forskellige tiltag og større nærdemokrati, siger Palle Jeremiassen.