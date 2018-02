Avannaata Kommunia: Topcheferne bliver udpeget på tirsdag

Direktørstaben på seks i Avannaata Kommunia bliver fra tirsdag i næste uge fuldt ud bemandet, når Avannaata Kommunias økonomiudvalg udpeger direktør for Forvaltning for Fælles Service, direktør Forvaltning for Social og Familie samt direktør Forvaltning for Kultur, Undervisning og Fritid.

Det fortæller Avannaata Kommunias borgmester, Palle Jerimiassen (S) til Sermitsiaq.AG.

Direktørerne bliver udpeget af økonomiudvalget

For mens Kommune Qeqertalik allerede i december formåede at besætte kommunens direktørstab på to, blev Avannaata Kommunia ramt af it-problemer og har sidenhen forlænget ansøgningsfristen til de tre ubesatte direktørstillinger af kommunens seks direktørposter.

Men endelig på tirsdag i næste uge bliver de tre ledige direktørstillinger besat, når kommunens økonomiudvalg holder møde og beslutter hvem de vil ansætte i de tre direktørstillinger.

Her er direktørerne i Avannaata Kommunia

Mens de tre direktørstillinger har fungerende direktører, er resten af direktionen allerede på plads i Avannaata Kommunia, som er besat af:

Sivso Dorph, administrerende direktør

Nick Nielsen, direktør for Forvaltning for Infrastruktur, Anlæg og Miljø

Hans Peter Lennert, direktør for Forvaltning for Erhverv, Turisme, Råstoffer og Innovation

