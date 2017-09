Avannaata Kommunia giver større ansvar til enkelte byer

- Vi skal etablere bybestyrelser i Ilulissat, Uummannaq, Upernavik og i Qaanaaq, hvor de skal have ansvarsområder, hvor de også skal styre deres egen økonomi.

Det siger den kommende borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen (S), til Sermitsiaq.AG.

Han siger samtidigt, at kommunens bygder, også skal have ansvarsområder.

- De steder har ikke ansvarsområder under Qaasuitsup Kommunia. Og vi skal også oprette et bygdeudvalg i kommunalbestyrelsen, hvor bygderne kan komme med deres forslag, fremhæver Palle Jerimiassen.

Mere nærdemokrati

Derfor mener han, at nærdemokratiet bliver bedre i kommunen. Og han siger, at de enkelte byer skal fremover have mere ansvar.

- Beslutningerne bliver taget fra centraladministrationen i Qaasuitsup Kommunia, hvor der kan være meget bureaukrati. Det har vi forsøgt at ændre, så ansvaret skal spredes endnu mere. For borgerne i kommunen har klaget over, at nærdemokratiet er blevet reduceret kraftigt, og det er det, vi nu prøver at løse, fortæller han.

Han er glad for, at medlemmerne i overgangsudvalget har været samarbejdsvillige under arbejdet.

- Efter kommunalvalget har vi arbejdet tæt sammen i overgangsudvalget. Her kan jeg sige, at vi har været meget enige om hvordan vi fremover skal arbejde sammen i kommunen. Vi har for nyligt holdt budgetseminar, og her kan jeg fornemme, at kommunalpolitikerne er ivrige for at løfte kommunen, hvor partifarverne er blevet sat til side, lyder det fra Palle Jerimiassen.