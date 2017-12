AVALAK vil være mere synlig i Grønland

Der var lidt af en ilddåb, Lars-Peter Fuglesang fik sig som nyvalgt formand for AVALAK. Knap havde den nye bestyrelse konstitueret sig, før han på vegne af organisationen skulle tale foran godt 1.000 mennesker ved Inuit Julehilsen til Grønland.

- Jeg havde øvet mig grundigt, så jeg kunne hele tale i hovedet. Men da jeg stod op på scenen, kunne jeg ikke huske den, siger han med lattermild stemme.

Heldigvis havde han sine papirer, så talen kunne afleveres sikkert foran forsamlingen, så budskabet kan nå hjem til Grønland.

I det hele tage vil Lars-Peter Fuglesang sammen med resten af bestyrelsen gøre en indsats for, at AVALAK bliver mere synlig i Grønland, således at organisationen er den naturlige adresse for nye grønlandske studerende i Danmark at henvende sig.

- Førsteårsstuderende i Danmark skal vide, at vi er godt tilbud til dem, siger han.

Første skridt bliver, at få AVALAKs hjemmeside op at køre igen, men her stopper det så langt fra. Organisationen vil i direkte i kontakt med de unge mens de stadig er i gang med deres ungdomsuddannelse i Grønland.

- Når de så kommer til Danmark, kan de komme med i en af vores lokale afdelinger og komme med til vores arrangementer.

Især denne tid på året kan nemlig være vanskelig for førsteårsstuderende, efter at de ikke længere får en frirejse hjem.

- Vi er begyndt at lave flere arrangementer, så det ikke er helt så hårdt for dem der ikke kan fejre jul derhjemme i det første år, siger den nye formand.

Det er ikke dog ikke blot det sociale arbejde der er vigtigt. Det politiske arbejde er nok så væsentligt. Her vedtog AVALAK på sin generalforsamling, at spørgsmålet om boliger til de nye studerende skal højt op på dagsordenen.

- Vi mener, der bør være en bolig, når de kommer til Danmark. Jeg forestiller mig, at vi forsøger at få et samarbejde med de nordatlantiske huse, så vi kan komme til at dække hele Danmark, lyder Lars-Peter Fuglesangs overvejelser.

Den nye formand føler sig klædt godt på til at gøre en indsats for sine medstuderende. I Nuuk har han allerede i flere år haft ledelsesansvar, blandt andet som chef for en del af byens dørmænd. Siden fik han endda grundlagt sit eget security-firma inden den 35-årige besluttede sig for fuldstændig at skifte spor.

Så nu tager han studentereksamen på 2-årigt studenterkursus i Aalborg. Herefter er det hans plan at læse medicin.