Australier vinder dansk grand prix

Vinderen af det danske melodigrandprix er sangerinden Anja Nissen med nummeret "Where I Am". Hun bliver dermed Danmarks repræsentant i Eurovision Song Contest, der afholdes til maj i Kiev i Ukraine.

Australskfødte Anja Nissen vandt konkurrencen foran ni andre håbefulde sangere, som lørdag aften var på scenen for at kæmpe om sejren i Danmarks største sangkonkurrence.

Med for anden gang

Anja Nissen deltog også i Dansk Melodi Grand Prix sidste år med "Never Alone". Og i 2014 vandt hun også den australske udgave af The Voice med Black Eyed Peas-medlemmet will.i.am. som mentor.

Anja Nissen er født og opvokset i Sydney i Australien, men begge hendes forældre er danske.

Ud over Anja Nissen havnede Johanna Beijbom med nummeret "A.S.A.P." og Ida Una med nummeret "One" i konkurrencens top tre. Anja Nissen fik 64 procent af stemmerne.