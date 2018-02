Attavik til verdens største messe for mobilteknologi

Entreprenør-parret fra Nuuk, der i en årrække har arbejdet for at udvikle et system, som kæder mobiltelefoner sammen i et netværk, deltager ved verdens største messe for mobilteknologi, Mobile World Congress.

Det sker fra i dag, mandag, til torsdag i den spanske storby Barcelona.

- Vi har prototyper på Attavik-enheder der kan sende til og via hinanden med lokation, SMS, repeater relæ og tale. Vi har udviklet en Attavik App samt hardware device som vi nu arbejder på at optimere og gøre markedsparat, siger Poul Jørgen Holm til Sermitsiaq.AG.

Ved mobilmessen i Barcelona skal Attavik udstille og demonstrere deres prototyper.

- Det har taget rigtig lang tid for at nå her til, hvor vi er nu, med vores nye teknologi inden for mobil telefoni. Det er været meget vigtigt for os, at vi nu har fået den opbakning vi har manglet, til at nå det vi har nået indtil nu, siger Poul Jørgen Holm, der oplyser, at de nu har indledt et samarbejde med Greenland Venture.

Det er ikke første gang, at Attavik deltager ved mobil-messen i Barcelona. I 2015 deltog også de ved messen.