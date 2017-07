Atlantfly fik motorproblem over Grønland

Den ene motor på et Norwegian Boeing 787-8 Dreamliner-fly blev ramt af en teknisk fejl, og piloterne blev i en flyvehøjde på 11.887 meter nødt til at slukke den ene af flyets to motorer og sætte kursen mod Keflavik International Airport, skriver onlinemediet Check-In.

Flyvehøjde straks reduceret

Den uheldsramte flyvning skete i søndags.

Flyvehøjden blev straks reduceret til 7.315 meter, da motoren blev lukket ned 925 kilometer nordvest for Keflavik-lufthavnen.

Det uheldsramte fly kom sikkert til Island. Passagererne måtte rejse med et andet fly til Stockholm og måtte indkassere en forsinkelse på 11,5 timers forsinkelse, oplyser Check-In.

Anden gang med motorproblemer

Det er anden gang på kort tid, at samme flyver fik problemer under en atlantflyvning. Den 11. juni var flyet på vej fra Paris til New York, da man omkring 740 kilometer vest for Irland måtte stoppe den ene motor og lande i Shannon.