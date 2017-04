Atassuts næstformand: Udskriv Inatsisartut-valg nu

- Udskriv valg nu.

Sådan skriver næstformanden for oppositionspartiet Atassut, Qulutannguaq Berthelsen, der bakker op om den tidligere formand for Naalakkersuisut, Kuupik Kleist, der opfordrede Kim Kielsen til at udskrive Inatsisartut-valg.

Qulutannguaq Berthelsen har fået nok af de mange udskriftninger i Naalakkersuisut.

Læs: Kuupik Kleist til Kim Kielsen: Udskriv valg

Har skabt utryghed

- De mange udskriftninger i Naalakkersuisut viser, at der er ingen opbakning til Kim Kielsen længere. Det vil ikke være acceptabelt længere, hvis nuværende Naalakkersuisut agter at fortsætte, fremhæver oppositionspartiets næstformand.

Qulutannguaq Berthelsen påpeger, at befolkningen ønsker tryghed.

- Der er splid i Inatsisartut, hvilket skaber usikkerhed til borgerne, og har fået nok af det.

- Det er også helt uforståeligt hvorfor Inuit Ataqatigiit og Partii Naleraq fortsætter samarbejdet med Siumut. De tre partier bør nu lytte til befolkningen, der ønsker valg. Nu er det nok, udskriv nu valg til Inatsisartut, lyder det fra Qulutannguaq Berthelsen.