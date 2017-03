Atassut: Her er vores målsætninger

Som bekendt blev Siverth K. Heilmann valgt som ny formand for Atassut, da partiet holdt ekstraordinær landsmøde, da partiets tidligere formand Knud Kristiansen trak sig både som formand og meldte sig ud af partiet.

Nu skriver partiets næstformand samt politiske ordfører, Qulutannguq Berthelsen, hvad partiets målsætninger er, efter partiet har fået ny formand.

- Målsætningen om selvstændighed skal skabe en tolerant udvikling for alle. Vi mener, at vi skal arbejde os henimod selvstændighed med ansvarlighed, og heri ligger at vi som et samfund skal samarbejde på samtlige punkter, hvor vi er i stand til at bære de økonomiske forpligtigelser, skriver Qulutannguq Berthelsen.

Modernisering af Rigsfællesskabet

Og det er tid til at modernisere Rigsfællesskabsforholdet, mener Atassut.

- Såfremt vi skal være selvstændige, så er det uundgåeligt, at drøfte hvordan den fremtidig relation skal være til Danmark og andre lande som vi har samarbejde med, og dertil se på prioriteringerne i det lovmæssige arbejde som er forbundet med selvstændigheden, fremhæver Qulutannguq Berthelsen.

Og i spørgsmålet om økonomisk selvstændighed ønsker partiet, at der bliver skabt de bedste rammer for erhvervslivet.

- Gennem gode grundlag, skabes der grobund for selvkørende erhverv, som kan skabe vedvarende arbejdspladser og som skaber økonomisk vækst. Atassut mener, at det er vigtigt, at vi her skal se på samtlige muligheder i det, der ligger i både de levende og ikke-levende ressourcer og i naturen, påpeger partiets næstformand.

Kan blive vigtig indtægtskilde

Og mineraludvinding kan blive en vigtig del af den grønlandske økonomi i fremtiden, siger Qulutannguaq Berthelsen:

- Men her mener vi, at det er vigtigt at det ikke kommer til at berøre andre erhverv i negativ retning og ikke mindst bliver ødelæggende for naturen.

Økonomisk støtte til pårørende

Partiet mener samtidigt, at der skal gives økonomisk støtte til de kræftramtes pårørende.

- Årsagen for at yde økonomisk bidrag i situationer hvor kræftramte må rejse udenlands, væk fra deres familier for at modtage lægelig / medicinsk behandling på anden vis, i en situation hvor de ellers har allermest brug for støtte af deres familiemedlemmer.

- Derfor mener vi at samfundet i højere grad må bidrage til at øge økonomisk bistand til familiernes omkostninger, på den måde vil Atassut være med til at bane vejen, for at vi kan få skabt mere tryghed blandt vore medborgere i vort land, i deres daglige livsførsel, lyder det fra Qulutannguq Berthelsen.