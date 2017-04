Atassut bliver tungen på vægtskålen i Qaasuitsup Kujalleq

Det blev Inuit Ataqatigiit, der blev største parti med 44,5 procent af stemmerne.

Siumut fik kun 40,6 procent. Alligevel ser det ud til, at de to partiet får lige mange medlemmer ind i kommunalbestyrelsen, nemlig 7 hver, viser en beregning som Sermitsiaq.AG.

Atassut får et enkelt mandat, som tilfalder Naja Petersen. Hverken Partii Naleraq eller Demokraterne ser ud til at komme ind.

Kotymen tilsiger, at det største parti som de første får mulighed for at finde et flertal.

Det giver Ane Hansen, den fordel, at hun kan starte med at forhandle både med Atassut og med Siumut.

Men i sidste ende ser det altså ud til, at Atassut kan afgøre sagen.

Fordelingen af pladserne er endnu ikke de officielle tal.