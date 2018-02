Atassut vil stoppe partihoppere ved klausul

Ved sidste valg til Inatsisartut i november 2014 fik Atassut to Inatsisartut-medlemmer valgt ind. Det var Knud Kristiansen som med 311 personlige stemmer og Mala Høy Kuko med 303 personlige stemmer sikrede sig pladser i landets lovgivende forsamling.

Men midt i valgperioden har Atassut mistet begge medlemmer, og dermed indflydelsen på landsplan. Først forlod Knud Kristiansen partiet i januar 2017 for at blive løsgænger. Det samme skete med partiets tilbageværende Inatsisartut-medlem Mala Høy Kuko, der i september 2017 meldte sig ud af Atassut, også for at blive løsgænger.

Men begge har sidenhen meldt sig ind i partiet Siumut, og dermed skaffet Siumut ekstra to medlemmer i Inatsisartut.

Og det vil Atassut undgå ved at indføre afhopper-klausuler til deres kandidater til valg, enten til Inatsisartut eller kommunalbestyrelser.

Atassut vil indføre afhopper-klausul

Formanden for Atassut, Siverth K. Heilmann, fortæller nemlig til Sermitsiaq.AG, at Atassut overvejer at indføre en skriftlig aftale med alle opstillede kandidater fra Atassut. Ifølge Siverth K. Heilmann skal aftalen gå ud på, at en Atassut-valgt politiker, der melder sig ud af Atassut for at flytte over i et andet parti, skal give stedfortræderen fra Atassut sin plads for resten af valgperioden.

Vil det sige, at partiafhopperen dermed skal træde ud af enten Inatsisartut eller kommunalbestyrelsen?

- Hvis vedkommende vælger at forlade sine vælgere, ja, så må det være sådan, siger Siverth K. Heilmann til Sermitsiaq.AG.

For Siverth K. Heilmann mener, at partihopperne snyder deres vælgere, når de forlader deres respektive partier og hopper over i andre partier under valgperioden.

Vil have ændret valglovens bestemmelser

Siverth K. Heilmann vil også have drøftet den nuværende bestemmelse i valgloven, hvor partier kun automatisk stille op igen, hvis de blev valgt ind i Inatsisartut ved sidste valg og fortsat er repræsenteret der.

- Vi er et gammel parti, der skal fejre 40 års jubilæum i år. Alligevel var vi nødt til at udfylde blanketter i Inatsisartuts Bureau, der vedrørte nye partier, da vi skulle til at indsamle underskriftsindsamlingerne. Dette alene kun fordi, der i valgloven til Inatsisartut om opstillingsberettige partier står: ‘og fortsat er repræsenteret der’, siger Siverth K. Heilmann, og pointerer samtidig at Atassut stadigvæk er et parti med repræsentanter i kommunalbestyrelserne.

Siverth K. Heilmann oplyser også, at partiprogrammet til de kommende Inatsisartut-valg nogenlunde er klar, og at partiet allerede har medlemmer i både Ilulissat, Maniitsoq, Nuuk og Sydgrønland, der vil stille op til valget:

- Nu må Kim Kielsen snart udskrive valg, siger en forhåbningsfuld Siverth K. Heilmann.

Atassut, der er landets næstældste parti, har den 29. april i år 40 års jubilæum.

