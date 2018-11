Atassut-medlem: KNR fører propaganda for IA

Nukappiaaluk Hansen Onsdag, 28. november 2018 - 15:37

- Ytringsfriheden står på spil, når KNR sender direkte fra Inuit Ataqatigiits landsmøde. Her vil KNR føre propaganda for et bestemt parti.

Sådan kritiserer Atassuts Bentiaraq Ottosen public service-stationen KNR, som sender Inuit Ataqatigiits landsmøde direkte på tv lørdag.

- Det er chokerende, og man kan sige, at det er brud på ytringsfriheden. Atassut kan slet ikke acceptere, at IA bliver fremvist på den måde. Dermed bliver IA skilt ud blandt andre partier, kritiserer han, der håber, at partierne vil blive behandlet ligeværdigt på medierne.

Demokraterne undrer sig også over, hvorfor IA's landsmøde bliver sendt, mens Demokraternes landsmøde i sommer ikke blev sendt.

KNR-direktør Karl Henrik Simonsen har oplyst til Sermitsiaq.AG, at beslutningen om at dække IA-landsmødet skyldes, at der er tale om et ekstraordinært landsmøde, og at man i øvrigt har planer om at dække alle partiers landsmøder, hvis alle partier er indforstået med det og økonomien kan hænge sammen.