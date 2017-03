Atassut Kujalleq: Alt for stor fokus på socialområdet

- Der har været for stor fokus på de sociale problemer i Sydgrønland under valgkampen.

Sådan siger Bentiaraq Ottosen, der stiller op til kommunalvalget, på vegne af Atassut Kujalleq.

For partiet mener, at der bør have været mere fokus på erhvervsudvikling i kommunen.

- For ved at øge beskæftigelsen på kommunen vil jo løfte socialområdet, og her bør politikerne arbejde for at øge beskæftigelsen hos de lokale, fremhæver Bentiaraq Ottosen.

Sænk skatten

Og Atassut Kujalleq går til valg på at sænke skatten med et procent i Sydgrønland.

- Vi skal kunne tiltrække flere borgere. Og vi skal være åbne for at etablere flere arbejdspladser, i for eksempel i fiskeri og råstofområdet. Og når det sker, vil der være større omsætning i kommunen, som vil løfte kommunen yderligere, siger Bentiaraq Ottosen.

Realistiske planer

Og ifølge ham er det utroligt vigtigt, at etablere arbejdspladser, der passer til befolkningen.

- Vi opfordrer derfor kommunen til at have målsætning for de kommende fire år, og Atassut er klar til at arbejde derfra til at løfte servicen i kommunen.

- Kommunen skal være realistik i planerne, og hovedplanen skal være at løfte beskæftigelsen i alle beboelsesområderne, altså i byerne, bygderne og i fårholderstederne, lyder det fra Bentiaraq Ottosen på vegne af Atassut Kujalleq.