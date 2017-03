Atassut kritiserer at oprydning af militærbase er sat i stå

Der er ingen aktuelle planer for at få fjernet de over 100.000 rustne tønder og andre efterladenskaber, der ligger og flyder på den tidligere amerikanske base, Bluie East 2 ved Ikkatseq.

Det fremgår af et svar fra naalakkersuisut for selvstændighed, natur, miljø og landbrug, Suka Frederiksen (S) på et § 37-spørgsmål.

Og det svar er hendes forgænger Mala Høj Kúko (A) stærkt utilfreds med.

- Dette hænger ikke sammen med at vi som samfund gerne vil bevare naturen og det er ikke på nogen måde ikke tilfredsstillende, skriver han i en pressemeddelelse.

I august sidste år besøget Mala Køj Kúko (A) Ikkatseq sammen med den danske miljø- og fødevareminister Esben Lund Larsen (V).

- Dette førte blandt andet til, at vi aftalte at føre dialogen videre med samtaler om, hvordan arbejdet med en oprydning kunne projekteres, skriver Mala Køj Kúko (A).

Af svaret fra Suka K. Frederiksen (S) fremgår det, at der for tiden ikke bliver arbejdet konkret med den tudligere base i nærheden af Tasiilaq.

- Der foreligger på nuværende tidspunkt ingen konkrete aftaler eller planer for oprydningen af Ikkatseq, men den tidligere militærbase Ikkatseq i 0stgrønland er et af mange steder i landet, hvor Naalakkersuisut arbejder for, at der bliver taget hånd om det efterladte affald.

Der er heller ingen konkrete planer om at drøfte sagen med den danske miljøminister Esben Lunde Larsen (V).

Mala Høj Kúko (A) er stærkt utilfreds med, at hans initiativ ikke er blevet ført videre.

- Det er meget beklageligt, at Naalakkersuisut sådan uden videre bare kan stoppe det igangværende arbejde, når jeg har gjort så stor en indsats for endeligt at bringe det på dagsordenen, siger han.