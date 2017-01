Atassut kræver markant forhøjelse af torskekvoten

Atassut kræver, at der snarest sker en forhøjelse af torskekvoterne.

Partiet opfordrer Naalakkersuisut til at forhøje torskekvoten til 40-45.000 tons.

Vigtig indtægtskilde

- Vi mener, at det er vigtigt, der fra politisk side kommer klare og utvetydige udmeldinger, således at torskefiskere og producenter trygt kan ligge planer for året omkring størrelsen af torskekvoterne, skriver partiformanden Knud Kristiansen i en pressemeddelelse.

Han fremhæver, at torsken en vigtig indtægtskilde for mange fiskere, og at det er ligeledes også en rigtig vigtig ting for hvordan vort land står økonomisk og omdømmemæssigt på verdensmarkedet.

- Derfor kræver vi at der snarest sker en forhøjelse af torskekvoterne, lyder det fra Atassut.

