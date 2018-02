Atassut klar til at stille op

Efter en årelang nedtur får der hædderkronede parti Atassut nu chancen for at vende udviklingen.

Selvstyret har nemlig netop meddelt, at partiet er blevet godkendt til opstilling til valget.

Atassut har igennem de seneste mange valg til Inatsisartut støt tabt stemmer. Det foreløbige lavpunkt for det engang dominerende parti om, da først Knud Kristiansen og siden Mala Høj Kúko forlod partiet. Dermed er Atassut nu for første gang siden hjemmestyrets indførsel ikke repræsenteret i Landstinget/Inatsisartut.

Dermed måtte partiet ud at samle underskrifter for igen at få mulighed for at stille op. Og de underskrifter er altså nu blevet godkendt.