Atassut-kandidat: Stop bondefangeri

Han stiller op til kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq for Atassut og mener, at aftalen: ”Sejl med en båd, men betal for en helikopterbillet” er i strid med købeloven, der er en beskyttelse af forbrugerne.

- Enhver ved, at der er stor prisforskel på en billet med en bell 212 og en skibsbillet med Aviaq ittuk! Et sandt eksempel fremgår i fartplanerne for passagerne i Sydgrønland: Qaqortoq – Narsarsuaq: Bell 212: kr. 1.061,00, Targa kr. 750,00, Aviaq ittuk: kr. 550,00, skriver Gerhardt Petersen i et indlæg i kommunalvalgsdebatten.

Han understreger, at hvis du som forbruger/passager bliver ombooket fra en bell 212 til en targabåd taber du differencen på kr. 311,00, eller hvis du bliver ombooket til Aviaq Ittuk, taber du differencen på kr. 511,00. Ud over tabte penge mister du også tid med en targe på 1 time og 20 minutter og med Aviaq Ittuk på 4 timer og 5 minutter.

Ikke retfærdigt

- Dette forhold er på ingen måde retfærdig ej heller acceptabelt!, skriver Atassut-kandidaten, der kræver, at aftalen bliver genforhandlet, og at passagererne i det mindste sikres, at differencen tilbagebetales.