Atassut har indsamlet 1000 underskrifter

Partiets formand, Siverth K. Heilmann, siger til KNR, at han er glad og stolt over, at det på så kort tid er lykkedes at indsamle de nødvendige underskrifter.

Over kravet

Kravet for at blive opstillingsberettiget er 942 underskrifter.

Partiet gik i gang med at indsamle underskrifter før jul, og det er primært sket i fire byer: Maniitsoq, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq.

Partiet mistede sit sidste sæde i Inatsisartut, da Mala Høy Kuko i efteråret 2017 forlod partiet og i stedet meldte sig ind i Siumut.

Valgår

Den 28. november er der gået fire år siden sidste valg, hvilket er seneste dato for valgets gennemførelse. Et valg kan imidlertid komme på tale tidligere. Det ligger i hænderne af Kim Kielsen at beslutte valgdatoen.